Lunedì inizieranno i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione dei parcheggi in zona Sanbart, che hanno l’obbiettivo sia della completa accessibilità degli uffici comunali posti al piano terra del Condominio prospicente Via Roma, sia l’eliminazione della pericolosa interferenza tra pedoni ed auto nel tratto ove sono collocati i parcheggi.

Il cronoprogramma dei lavori – che hanno una durata contrattuale prevista di 150 gg – prevede inizialmente l’abbattimento delle alberature ad alto fusto presenti nelle aiuole; successivamente verrà interessata la parte a valle delle scale di accesso agli uffici comunali e ancora dopo quella a monte, fino all’angolo di via Martiri della Libertà.

A conclusione dell’intervento verranno opportunamente ripiantumate le nuove aiuole con il posizionamento di nuovo manto erboso, nuove piante ad alto fusto (tipo Jacaranda e Syagrus) e con il posizionamento di nuove siepi ornamentali (tipo Pittosporum e Abelia).

Durante le lavorazioni verrà comunque consentito l’accesso ai locali commerciali, agli uffici pubblici e al condominio.

“Come Amministrazione comunale – spiega Davide Salerno, Assessore ai lavori pubblici di San Bartolomeo al Mare – siamo come sempre molto dispiaciuti di dover procedere con l’abbattimento di alberi ad alto fusto, ma purtroppo, a seguito di controlli fitostatici visivi e strumentali eseguiti dal tecnico agronomo è risultato che manifestano segni, sintomi e difetti gravi. È una decisione che non è stata presa a cuor leggero. L’Amministrazione comunale è consapevole dell’importanza dei pini per il paesaggio e l’ambiente di San Bartolomeo al Mare. Tuttavia, la sicurezza dei cittadini è prioritaria e, in questo caso, l’abbattimento è l’unica soluzione possibile. Gli esami hanno evidenziato che i pini sono in cattivo stato di salute e presentano rischio di caduta, che potrebbe mettere a pericolo l’incolumità pubblica. Le piante verranno sostituite con nuove alberature, scelte con cura in modo da garantire la sicurezza e il decoro dell’area. L’Amministrazione Comunale ribadisce che tutte le piante di pino presenti sul territorio di San Bartolomeo al Mare, come ad esempio quelle del Lungomare, sono singolarmente identificate, costantemente monitorate e classificate in base alle criticità eventualmente riscontrate, proprio perché l’Amministrazione ha a cuore la tutela del verde pubblico ed in particolare degli esemplari di pino. L’abbattimento è sempre l’ultima e unica opzione possibile che a malincuore l’Amministrazione è tenuta a prendere, dettata dai parametri riscontrati dai monitoraggi, onde evitare problemi maggiori”.