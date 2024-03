Due classi del terzo anno della scuola secondaria di Largo Pertini di Vignole Borbera hanno ospitato i *Carabinieri* per un incontro sul tema della _legalità_, durante il quale hanno potuto conoscere meglio l’Arma dei Carabinieri, anche grazie a un filmato appositamente creato, e successivamente affrontare argomenti di grande interesse, come il bullismo, il cyberbullismo, lo _stalking_, la violenza di genere e l’uso dei _social_. Sono stati inoltre distribuiti a tutte le classi i volantini _antitruffa_ da portare a casa ai propri familiari, per contribuire all’opera di prevenzione di questo odioso reato. Grande l’interesse riscontrato fra gli studenti e i docenti.

Correlati