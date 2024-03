Sono iniziati questi giorni i lavori che interessano il parcheggio nei pressi dell’ex stazione di Diano Marina per aggiustare il parcheggio rovinato da un camionista che non ha rispettato il divieto di transito.

“Si tratta – ha detto il Sindaco di Diano marina Cristiano Za Garibaldi – di interventi che non c’entrano nulla con i lavori per il passaggio dell’acquedotto a opera di Rivieracqua come invece ha affermato erroneamente il Consigliere Bellacicco – stiamo sistemando la pavimentazione del parcheggio, danneggiata a fine febbraio dal passaggio di grandi mezzi in barba al divieto di transito per veicoli pesanti.”