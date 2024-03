Tra le modifiche al regolamento comunale di polizia e decoro urbano del Comune di Diano Marina – approvate in occasione dell’ultimo consiglio comunale – c’è quella che rettifica l’art. 11 relativo alle disposizioni riguardanti gli animali. La modifica si è resa necessaria per preservare il decoro e la pulizia degli spazi pubblici introducendo ulteriori regole sulla conduzione dei cani da parte dei proprietari, che riguardano in modo particolare lo smaltimento degli escrementi. Oltre all’obbligo di raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti su area pubblica o di uso pubblico in modo da preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi, viene introdotto anche l’obbligo di dotarsi preventivamente di bottigliette d’acqua per poter sciacquare i tratti di spazio pubblico su cui l’animale ha urinato. La bottiglietta dovrà quindi essere portata appresso e dovrà essere esibita al personale di polizia che esercita il controllo. Grazie alla collaborazione con Confcommercio, i commercianti dianesi potranno garantire ai padroni degli animali la possibilità di riempire le bottigliette presso gli esercizi commerciali locali. Nell’articolo 11 è stato inoltre introdotto l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio negli spazi pubblici oltre che l’obbligo di mettere la museruola ai cani che per caratteristiche comportamentali e tipologia possono essere un potenziale pericolo.

“Il nuovo regolamento stabilisce norme di normale e civile convivenza, introducendo l’obbligo, per i padroni di cani, di dotarsi di un contenitore d’acqua per pulire dove il cane fa la pipi, oltre ai normali sacchetti che ormai sono prassi per chiunque possegga un cane” commenta Paolo Saglietto, Presidente della Confcommercio del Golfo Dianese. “Ritengo che sia una novità importante, rispettosa del decoro urbano di Diano Marina, che porta vantaggio a tutti. In queste ore informeremo gli operatori commerciali delle nuove disposizioni e chiederemo chi tra loro sarà disponibile a diventare un “Pet Friendly Store”, mettendo a disposizione la propria acqua per riempire gli appositi contenitori”.