Nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato i seguenti stanziamenti:

€ 360.000,00 a sostegno delle attività della società strumentale R.S.I. Fondazione C.R. Tortona S.r.l. (documento programmatico previsionale esercizio 2023– settore assistenza agli anziani – iniziative a carattere pluriennale – 1.1. “L’attività della Residenza sanitaria “Leandro Lisino”);

€ 20.000,00 a sostegno dell’attività dell’ambulatorio dentistico di base attivato presso la Residenza Sanitaria “Leandro Lisino” (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – iniziative a carattere annuale – programma 1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale”);

€ 15.000,00 a favore dell’Accademia delle Idee Carlo Boggio Sola (iniziativa realizzata direttamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona) a sostegno dei costi di sviluppo del programma relativo all’anno scolastico 2022/2023 (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.1. “Accademia delle Idee Carlo Boggio Sola”);

€ 1.836,50 quale integrazione del contributo per la realizzazione di interventi straordinari di manutenzione del Parco del Castello di Tortona (iniziativa realizzata direttamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona) (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore protezione e qualità ambientale – interventi di minore rilevanza);

€ 7.500,00 a favore della Legione Carabinieri Piemonte e Valle D’Aosta Stazione di Tortona quale contributo a copertura del costo annuo di noleggio di stampanti/fotocopiatrici/scanner e relativi materiali di consumo per gli Uffici operativi del Comando di Tortona con fornitura diretta da parte della Fondazione (documento programmatico annuale esercizio 2023 – interventi di minore rilevanza – settore prevenzione criminalità e sicurezza pubblica);

€ 3.000,00 a favore del Comando di Tortona della Guardia di Finanza quale contributo a sostegno dei costi di noleggio delle attrezzature informatiche in dotazione presso gli Uffici operativi del Comando di Tortona con fornitura diretta da parte della Fondazione (documento programmatico annuale esercizio 2023 – interventi di minore rilevanza – settore prevenzione criminalità e sicurezza pubblica);

€ 10.000,00 a favore del Centro Riabilitativo “Paolo VI” di Casalnoceto (Al) quale contributo a copertura dei costi di gestione della struttura riabilitativa per giovani disabili (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – iniziative a carattere annuale – 1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale”);

€ 105.000,00 per la realizzazione del progetto Mensa Solidale Caritas di Tortona “Carlo Boggio Sola” (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore sviluppo locale – iniziative a carattere annuale – programma 2.1. “Contrasto al disagio sociale ed alle nuove forme di povertà”);

€ 25.000,00 a favore della Polisportiva Derthona di Tortona quale secondo contributo a sostegno delle attività del Sodalizio per l’anno 2023 (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – interventi di minore rilevanza nei settori ammessi – settore attività sportiva);

€ 6.500,00 a favore dell’Associazione Gruppo di Ricerca Filosofica Chora di Tortona quale contributo per la realizzazione delle attività filosofiche dell’Associazione per l’anno 2023 (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore Educazione, istruzione e formazione – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.4. “Percorso formativo e culturale extrascolastico”);

€ 5.000,00 a favore dell’Exago Le Voci dell’Autismo Associazione Onlus di Paderna (Al) quale contributo a sostegno e consolidamento del secondo anno delle attività dell’Associazione come C.A.D. per l’accompagnamento delle persone nello spettro dell’autismo all’adempimento ad una vita piena e soddisfacente, con particolare riferimento al rinnovo del contratto lavorativo dei membri dell’equipe psico-educativa (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore volontariato, filantropia e beneficenza – interventi di minore rilevanza);

€ 50.000,00 a favore dell’Associazione Volontari per la Terapia Palliativa del Dolore Enrico Cucchi ODV di Tortona quale contributo per realizzazione dei lavori di ristrutturazione di un immobile sito in centro Tortona per la creazione di un polo di assistenza diurna completa al paziente, per la sosta temporanea degli assistiti con operatori e contatto con i soggetti esterni per specificità operative necessari e per l’organizzazione di corsi di formazione e incontri per il personale volontario, riunioni con personale medico, paramedico, fisioterapico, psicologi e professionisti (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – iniziative a carattere annuale – programma 1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale”).

€ 10.000,00 a favore dell’ASL AL Alessandria quale contributo per l’acquisto di ausili per disabili non oggetto di gara da parte dell’ASL AL e micro infusori tecnologicamente avanzati per diabetici a favore di utenti residenti nell’ambito distrettuale di Tortona (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – iniziative a carattere annuale – programma 1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale”);

€ 10.000,00 a favore dell’Anteas Alessandria ODV quale contributo per l’acquisto di un’autovettura a sostegno delle attività di trasporto sociale nel Distretto Sanitario di Novi Ligure (a favore di anziani, meno abbienti, non automuniti e portatori di handicap) (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore volontariato, filantropia e beneficenza – interventi di minore rilevanza);

€ 1.500,00 a favore del GAS Gruppo di acquisto solidale di Tortona quale contributo per il progetto “Un bosco in Piazza Gas” per favorire la diminuzione dell’impatto dell’emissione di CO2 degli spostamenti in automobile per il ritiro della spesa settimanale del GAS tramite piantumazione di essenze arboree e arbustive presso lo sparti traffico presente in Piazzale Mossi – rinominato dai soci “Piazza GAS (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore Protezione e qualità ambientale – interventi di minore rilevanza);

€ 14.000,00 a favore del Comune di Volpedo (Al) in collaborazione con BIPA – Biennale Italiana di Poesia fra le Arti quale contributo per il progetto “Fiori di Pesco – AgricUltura in Mostra” per la realizzazione di un weekend in epoca di fioritura dei pescheti di un evento dedicato all’arte, alla letteratura e alla musica a Volpedo, basato sul tema dell’”Armonia parlante”, in collaborazione con BIPA – Biennale Italiana di Poesia fra le Arti, previsto dal 5 al 7 aprile 2024 (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 2.000,00 a favore dell’A.S.D. Sale quale contributo per la promozione dello sport calcistico con valore educativo e sociale per il benessere psicofisico dei giovani – dai 5 ai 12 anni – per promuovere l’aggregazione e il divertimento – con particolare riferimento alla copertura dei costi della quota associativa per gli iscritti in difficoltà economica (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – interventi di minore rilevanza nei settori ammessi – settore attività sportiva);

€ 2.000,00 a favore della Parrocchia Santa Maria Assunta e San Lorenzo in Cattedrale di Tortona quale contributo a sostegno delle attività della Cappella musicale della Cattedrale per la prosecuzione del servizio musicale durante le celebrazioni più solenni presiedute dal Vescovo, per la diffusione del patrimonio musicale sacro e per le manifestazioni pubbliche “Elevazioni Spirituali in Musica” (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 1.500,00 a favore dell’ASD Lupercalia di Tortona quale contributo per la realizzazione del corso di formazione per “Dog walker” con particolare riferimento ad un progetto di inclusione sociale rivolto alle persone disoccupate (n. 6) e offerto gratuitamente per le persone in difficoltà economica, tramite intervento di figure professionali per fornire l’acquisizione di competenze ai partecipanti nel settore cinofilo (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore volontariato, filantropia e beneficenza – interventi di minore rilevanza);

€ 5.000,00 a favore del Comitato Zonale ANSPI di Tortona quale contributo per la prosecuzione del progetto “Crescere tra novese e tortonese” volto all’inserimento di figure educative nei territori della Diocesi di Tortona per la valorizzazione del ruolo degli oratori, tramite la formazione di nuovi educatori di oratorio professionali e a copertura/sostegno dei compensi orari/retribuzione degli educatori professionali formati l’anno scorso per la realizzazione di progetti a favore dei giovani (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore volontariato, filantropia e beneficenza – interventi di minore rilevanza);

€ 10.000,00 a favore del Comune di Tortona quale contributo per il progetto “I codici della Cultura: il valore di arte e cultura nel nostro quotidiano” per la realizzazione di un evento dedicato al ruolo dei differenti linguaggi artistici e culturali in ambito antropologico, cercando di indagare sulla ricaduta nel nostro quotidiano delle diverse espressioni artistiche e letterarie e della loro rilevanza nell’ambito della comprensione della dimensione umana, tramite organizzazione di convegni e tavole di lavoro, presentazioni di libri, mostre fotografiche e di illustrazione, workshop, spettacoli teatrali, attività nelle scuole (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 3.000,00 a favore dell’Associazione Musicale L’Estro Armonico di Sale (Al) quale contributo per il progetto “Un pianoforte per l’Accademia San Matteo” – Scuola di musica presso i locali del Chiostro di San Matteo – per l’acquisto di un pianoforte a mezza coda o quarto di coda per permettere di migliorare la tecnica pianistica ed espressiva degli allievi, per permettere di studiare agli allievi che non possiedono un pianoforte a casa, per la preparazione di esami in conservatorio, organizzare seminari, masterclass e concerti (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 5.000,00 a favore dell’Archivio “Pittor Giani” di San Sebastiano Curone (Al) quale contributo a sostegno del progetto “UVA Una Valle di Artisti” per l’ampliamento, la resa stabile e la promozione del polo museale diffuso costituito nel 2023 in occasione delle celebrazioni dei 200 anni dalla morte di Felice Giani (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 6.000,00 a favore dell’Associazione Peppino Sarina – Amici del Burattino di Tortona quale contributo per il progetto “nuovo laboratorio di NAT” – uno spazio creativo per i bambini di Tortona e dintorni che prevede il trasferimento del laboratorio creativo gestito dal maestro Natale Panaro nella nuova sede dei locali del Chiostro dell’Annunziata, per “Assoli” – rassegna invernale di teatro di figura, per la manutenzione dell’Atelier Sarina (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 10.000,00 a favore dell’Associazione Progetto Derthona di Tortona quale contributo per il progetto “Derthona Connect” per rappresentare un’opportunità per il territorio tortonese per creare occasioni di sviluppo di imprenditoria e di supporto allo sviluppo di progetti ad impatto sociale, tramite organizzazione di: 1) Derthona Academy; 2) osservatorio Imprenditoria Giovanile – pubblicazione di un report/approfondimento con particolare riferimento ai giovani imprenditori agricoli tortonesi; 3) Sportello Impresa; 4) Eventi networking “Storie d’Impresa” – incontri con le imprenditrici e imprenditori del territorio per dare visibilità e risalto a storie che possono ispirare il tessuto economico locale; 5) Social Innovation Challenge – in collaborazione con Trento e Impact Hub Trentino, per la promozione di un laboratorio di idee per sviluppare soluzioni strutturali a favore della gestione dei migranti e dei senza tetto nelle città (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore sviluppo locale ed edilizia popolare – iniziative a carattere pluriennale – 1.1. “Supporto allo sviluppo economico del territorio”);

€ 1.340,00 a favore dell’AIDO Gruppo Comunale Tortona e Bassa Valle Scrivia quale contributo per la realizzazione della divisa istituzionale dei volontari (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore volontariato, filantropia e beneficenza – interventi di minore rilevanza);

€ 1.000,00 a favore dell’Associazione GCO San Luigi Orione Onlus di Tortona quale contributo per l’organizzazione delle manifestazioni di “50annINcanto” per i festeggiamenti del Coro San Luigi Orione in occasione del 50° anniversario della fondazione ed attività (documento programmatico previsionale esercizio 2023 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”).