È stato arrestato in flagranza del reato di furto il 30enne che ha tentato di svaligiare un negozio di via Garibaldi, dopo avere forzato la saracinesca e la porta d’ingresso. Il troppo rumore causato ha però attirato l’attenzione dei condomini, che hanno chiamato il 112. I Carabinieri del NORM, arrivati immediatamente, hanno sorpreso il ladro ancora intento a fare razzia all’interno del negozio.L’uomo, dopo avere trascorso la notte agli arresti domiciliari, è comparso davanti al Tribunale di Vercelli, che ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla P.G. per tre volte alla settimana, presso la Stazione Carabinieri di Trino Vercellese.

Correlati