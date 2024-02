Primo fiocco azzurro al punto nascita dell’ospedale Borea di Sanremo. A poco più di 24 ore dalla sua apertura è arrivato il primo nato.

“Alle 22.27 di ieri sera è nato Matteo dal peso di quasi quattro chili, figlio di due cittadini francesi residenti a Sanremo – racconta il presidente Giovanni Toti – È un momento davvero speciale che segna un nuovo inizio per la città dei fiori e per tutte le mamme e i papà che vorranno far nascere lì i loro figli. Al nuovo nato e alla sua bella famiglia tanti auguri da tutta la Liguria”.

Il lieto evento è stato seguito dall’equipe del Direttore di Ostetricia e Ginecologia Pierluigi Bracco e si è trattato di un parto fisiologico in acqua. Mamma e bimbo stanno bene ed è allattato al seno.

