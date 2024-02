Un ennesima morte sul lavoro, che stavolta tocca da vicino Tortona e il Tortonese essendo avvenuta alle 14,30 di oggi, domenica 25 febbraio, sull’Autostrada Milano-Genova nel territorio del Comune di Castelnuovo Scrivia.

Secondo quanto è stato possibile apprendere un operaio addetto alla manutenzione della rete stradale, insieme ad alcuni suoi colleghi di lavoro stava effettuando degli interventi lungo l’autostrada quando per cause ancora in corso di accertamento è stato travolto da un automezzo che lo ha preso in pieno.

L’uomo è stato sbalzato ina ria ed è caduto rovinosamente a terra. tempestivi i soccorsi dell’Ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare nulla: l’uomo è deceduto.

Sul posto, oltre al 118 la pattuglia della Polizia stradale di Milano ovest che ha avviato tutti gli accertamenti.

Al momento in cui scriviamo, l’incidente si è verificato da poco e non è possibile apprendere ulteriori dettagli.