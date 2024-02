Oltre 200 studenti che frequentano i licei artistici “Parodi” di Acqui Terme, “Leardi” di Casale Monferrato e “Carrà” di Valenza sono stati ospitati presso la sala “Broletto” della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria dove hanno partecipato a una lezione sul restauro delle opere d’arte tenuta dalla dottoressa Liliana Rey Varela, funzionario presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo.

L’iniziativa è stata organizzata in occasione della mostra “Pietro Francesco Guala. I ritratti degli Scarampi, provenienti dal Castello di Camino. L’arte del ritratto” allestita nella Quadreria, al piano terreno di Palatium Vetus dove sono esposti 23 dipinti su tela del celebre ritrattista casalese di cui 15 recentemente restaurati a cura del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” al termine di un lungo e accurato intervento che ha richiesto oltre sette mesi di lavoro. Gli altri otto ritratti sono in attesa di restauro e, per questo motivo, presentano interventi di “velinatura”, una delle tecniche utilizzate per il restauro dei dipinti.

Gli studenti hanno, quindi, avuto l’occasione di seguire una lezione “sul campo” da parte della dottoressa Liliana Rey Varela che, oltre a essere una esperta del settore, è tra i curatori della mostra dei ritratti del Guala. La funzionaria della Soprintendenza ha illustrato la storia dei dipinti, commissionati dal marchese Paolo Scarampi a Pietro Francesco Guala, nei primi decenni del 1700 e collocati nel salone d’onore del castello di Camino; ha citato la “misteriosa” scomparsa dei dipinti e il loro ritrovamento, il restauro dei primi 15 ritratti e la tecnica della velinatura adottata per gli altri otto al fine di evitare ulteriori danni e sollevamenti di colore in attesa di un intervento di risanamento definitivo.

Inoltre, la lezione ha permesso di approfondire la nascita e la teoria del restauro partendo dal passato fino ai concetti più moderni delle tecniche di conservazione delle opere; è stato spiegato che cos’è un bene culturale secondo la definizione del codice dei beni culturali e il concetto di tutela e conservazione delle opere d’arte, sottolineando quanto questi aspetti siano importanti per preservare i beni culturali.

È stata una giornata molto istruttiva per gli studenti che partecipato con interesse alla lezione e alla successiva visita di Palatium Vetus dove hanno avuto modo di ammirare anche le opere della Collezione d’Arte che la Fondazione presenta gratuitamente al pubblico.