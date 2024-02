Il Comune di Diano Marina informa che la Regione Liguria ha approvato la misura “NIDI GRATIS” con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 2024 finalizzata all’erogazione di voucher per l’abbattimento dei costi di frequenza di servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici o privati autorizzati/accreditati/parificati dalla Liguria. Possono presentare domanda di partecipazione i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: ISEE nucleo o ISEE minorenne non superiore a € 35.000; residenza in un comune della Liguria e uno o più figli in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia (ovvero servizi per bambini dai 3 ai 36 mesi) nell’anno educativo 2023/2024.

Le domande potranno essere presentate dal 15/02/2024 al 31/07/2024. Nel caso di famiglie con più di un figlio frequentante uno dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, occorre compilare una richiesta per ciascun figlio.

È possibile presentare domanda di partecipazione esclusivamente on line dal sito www.filse.it, accedendo tramite SPID o CIE al sistema “Bandi on line”

Per ulteriori specifiche si rimanda alla lettura dell’avviso pubblico (scaricabile a questo indirizzo https://www.comune.dianomarina.im.it/news/2024/nidi-gratis).

Per ulteriori informazioni potete contattare:

COMUNE DI DIANO MARINA

Ufficio Servizi Sociali 0183 490276

E-Mail: servizisociali@comune.dianomarina.im.it

F.I.L.S.E. S.p.A.

Telefono: 010/8403257 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi)

E-Mail: nidi@filse.it