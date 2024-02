Ieri mattina la gradita visita del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto A.I. Capo (CP) Nicola CARLONE, con il Comandante della Capitaneria di Porto di Imperia C.F. (CP) Matteo PRANTNER, il Titolare dell’Ufficio Locale marittimo e Comandante del Porto di Diano Marina Capo 2ª Cl. Np. Giuseppe ZARRILLO e Lgt. Np. SIMONE Mauro. “Un’occasione per rinnovare, insieme al Sindaco di Cervo Lina Cha, un importante spirito di collaborazione” dichiara il Sindaco Cristiano Za Garibaldi “fondamentale per l’economia di un paese turistico come il nostro”.

