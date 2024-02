Nuovo intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che in questi giorni ha deciso lo stanziamento di 49.358,50 euro a favore del Comune di Tortona quale contributo per dare la necessaria copertura agli impegni definiti in sede convenzionale con il Comune per la manutenzione del Parco del Castello (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore Protezione e qualità ambientale – interventi di minore rilevanza).

