Domani pomeriggio, sabato 24 febbraio, a Diano Marina è in programma “Il Carnevale si Ama” (inizialmente programmato per il 10 febbraio e rinviato per maltempo) chiuderà le iniziative relative alla festa più colorata e animata dell’anno. Il carro allegorico che domenica scorsa ha sfilato per le vie del centro di Diano Marina riprendendo la scenografia del Festival di Sanremo, si trasformerà in palcoscenico per Ivana Spagna e altri artisti locali, che si esibiranno domani pomeriggio dalle ore 16.30 circa in piazza Martiri della Libertà.

La famosa cantautrice italiana si esibirà insieme ad Alo, Garibaldi e Dr Myine in un pomeriggio dedicato alla musica e al divertimento.