Due, secondo Italia Viva sono le parole che appartengono al futuro della nostra Tortona: ambiente e logistica.

L’ambiente, inteso come territorio da preservare ma anche da valorizzare, per rendere la nostra città sempre più attrattiva. E logistica, direzione di sviluppo ormai tracciata, ma che dall’ambiente e dalla sostenibilità non può prescindere. Questi solo alcuni degli argomenti di cui si parlerà al tavolo di Sabato 17 Febbraio, al Ridotto del Teatro Civico, nell’ambito dell’Assemblea Regionale di Italia Viva Piemonte.

Tra gli invitati, Fabrizio Palenzona, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Cesare Rossini presidente Fondazione Slala e anche il candidato Sindaco di Tortona, Gian Francesco Galanzino.



Correlati