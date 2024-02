A Pontecurone, presso la Sala Polifunzionale “G. Berri” si è tenuto lunedì 5 un importante convegno sull’agrivoltaico organizzato da Confalgricoltura, su richiesta dell’assessorato all’agricoltura del Comune. Aperto dal Sindaco D’Amico e introdotto dall’assessore alla cultura e agricoltura Ricotti, il convegno, dal taglio decisamente informativo, ha visto in primis l’intervento di Roberta Papili, Responsabile Clima ed Energia di Confagricoltura, in collegamento on line da Roma, che ha parlato della produzione di energia fotovoltaica in ambito agricolo, a livello nazionale ed europeo, e delle politiche a sostegno dell’agrivoltaico.

Secondo relatore, il notaio Enrico Butteri Rolandi, che ha trattato gli aspetti civilistici e normativi degli impianti agrivoltaici, cui ha fatto seguito l’intervento di Marco Ottone, responsabile fiscale di Confagricoltura Alessandria, sulla fiscalità relativa alla produzione e cessione dell’energia da fonti rinnovabili. Francesca Grandotto, tecnico di Confagricoltura Alessandria, ha rimarcato aspetti tecnici della realizzazione e connessione di impianti agrivoltaici.

Il Presidente della Provincia Enrico Bussalino e l’Assessore Regionale Marco Protopapa sono statimolto incisivi nei loro interventi ed hanno chiarito al folto pubblico in sala la situazione attuale, aggiornata e precisa, sulle energie rinnovabili in campo agricolo, riguardante sia il fotovoltaico, ormai decisamente superato, sia la nuova frontiera dell’agrivoltaico, che consente l’attività agricola al di sotto dei pannelli sospesi.

Gli interventi, efficaci nella loro articolazione, hanno suscitato parecchie domande da parte dei presenti, che hanno animato un interessante dibattito.

Il convegno sull’Agrivoltaico, che è stato il primo tenutosi in Piemonte, ha fornito delucidazioni ed un quadro complessivo di questa importante svolta dell’economia agricola.