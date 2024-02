Fare il punto sull’attività svolta nel 2023 e ragionare insieme sugli obiettivi del 2024. Questi i temi al centro dell’incontro tra il il sindaco Claudio Scajola e i Volontari della Protezione Civile e dell’Antincendio Boschivo di Imperia, avvenuto nella sede di Via Airenti, insieme all’assessore delegato Antonio Gagliano.

Il Gruppo, che oggi è formato da 50 volontari attivi, sia in ambito Protezione Civile sia in Antincendio Boschivo, è stato impegnato nel 2023 in 75 interventi durante le allerte meteo, 7 sull’emergenza idrica e 36 per lo spegnimento di incendi boschivi. Oltre a ciò i volontari sono stati coinvolti in 13 altri interventi di mappatura del territorio, 61 turni di monitoraggio e prevenzione e 6 eventi informazione alla popolazione e campagna nazionale “io non rischio”.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Scajola si è soffermato sulla necessità di aumentare le attività di sensibilizzazione della popolazione in caso di emergenza, invitando ad esempio i volontari a farsi promotori tra la cittadinanza della piattaforma Sindaci in Contatto 2.0, che consente ai cittadini di Imperia di ricevere una comunicazione immediata e diretta attraverso le utenze telefoniche fisse e mobili.

“I nostri volontari forniscono un prezioso supporto alla comunità e negli ultimi anni hanno dimostrato di essere una delle realtà più attive di tutta la Liguria. Non possiamo che essere grati loro per il servizio che svolgono con grande impegno. C’è ancora molto da fare sul fronte della sensibilizzazione: in tema di protezione civile, il coinvolgimento della popolazione è fondamentale. Lavoreremo insieme per diffondere quelle buone pratiche che possono risultare decisive in caso di emergenza e, al contempo, per far crescere la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti di allertamento”, commenta il sindaco Claudio Scajola

Per iscriversi a Sindaci in Contatto 2.0: telefonare al numero verde 800 96 04 01 e seguire le istruzioni oppure compilare il modulo online raggiungibile sul portale www.imperia.sindacincontatto.it