È in fase di completamento la copertura di tutte le ISECO, le isole ecologiche automatizzate, con un avanzato sistema di videosorveglianza che invia le informazioni agli organi preposti al controllo in caso di illeciti.

Le condotte in violazione delle regole (come l’abbandono dei rifiuti fuori dall’ISECO, il conferimento dei rifiuti in modalità, giorni, orari non corretti, la differenziazione dei rifiuti non conforme o eventuali atti vandalici) vengono registrate nella banca dati della ditta incaricata del servizio e trasmesse alla Polizia Locale per individuare e sanzionare i trasgressori.

Le ISECO, che hanno sostituito nelle zone centrali dal marzo 2022 i mastelli, allo scopo di ottenere un miglioramento del decoro urbano ed una maggiore comodità di conferimento per i cittadini, rientrano nell’articolato sistema di raccolta dei rifiuti urbani che ha consentito a Imperia di centrare e superare gli obiettivi fissati dalla legge per la percentuale di raccolta differenziata (65%) e di posizionarsi tra le principali città della Regione Liguria in questa materia.

Il sistema delle ISECO, grazie a un apposito bando PNRR vinto dall’Amministrazione Comunale, saranno estese anche in aree periferiche e frazionali della città.

“L’installazione di telecamere di videosorveglianza è una delle condizioni necessarie per garantire un servizio efficiente ed un elevato decoro urbano. La videosorveglianza, del resto, viene sollecitata e richiesta dalla maggioranza dei cittadini che conferisce in modo corretto e chiede che si sanzionino quei pochi che, con condotte scorrette, rischiano di vanificare l’impegno dei molti che rispettano le regole”, commenta il vicesindaco ed assessore all’Ambiente Giuseppe Fossati.

“Sostanzialmente completato il sistema, siamo oggi in condizione di garantire un adeguato controllo e, pertanto, invito tutti al massimo impegno per rendere Imperia ancora più pulita ed ordinata. Il nostro obiettivo, non è elevare sanzioni, ma arrivare a non elevare nessuna sanzione, perché tutti rispettano le regole. Differenziare riduce i costi del servizio ed è un dovere verso l’ambiente in cui viviamo e verso i nostri figli, per i quali abbiamo l’obbligo di lasciare un pianeta sostenibile e vivibile.” – conclude il Vicesindaco.

Per qualsiasi informazione inerente al conferimento dei rifiuti si rimanda al sito web imperiaricicla.com