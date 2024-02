I Carabinieri della Stazione di Imperia hanno dato esecuzione ad un Ordine di Carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Sorveglianza di Genova nei confronti di un italiano domiciliato ad Imperia.

L’uomo, un trentaquattrenne originario di Napoli, si trovava già in regime di detenzione domiciliare presso una struttura di accoglienza di Oneglia, dovendo scontare una pena detentiva di tre anni e tre mesi di reclusione a seguito di una condanna definitiva per rapina ed altri reati.

Malgrado l’ammissione al beneficio della detenzione presso una struttura di accoglienza anziché in carcere, egli ha nel giro di poche settimane ripetutamente violato le prescrizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria, in primo luogo presentandosi quasi un mese dopo la data prevista presso il luogo di espiazione della pena e poi omettendo di rispettare i giorni e gli orari previsti di presentazione ai Carabinieri, nonché tenendo un comportamento scorretto nei confronti degli operatori della struttura con cui ha litigato spesso per futili motivi.

Segnalato al Tribunale di Sorveglianza di Genova dai Carabinieri della Stazione di Imperia, a seguito dell’emissione del nuovo provvedimento, dopo le consuete formalità di rito l’uomo è stato accompagnato al Carcere di Imperia e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per espiare il resto della pena e questa volta senza ulteriori benefici.