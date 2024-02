La notizia risale a qualche giorno fa ma soltanto oggi è diventata di dominio pubblico: il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, è diventato papà. Francesca Fornasari con la quale il primo cittadino condivide da qualche tempo gioie e dolori della sua vita, venerdì scorso, 2 febbraio, ha messo al mondo un bel bambino al quale la coppia ha voluto dare il nome di Ludovico, e visto che oggi si usa, il doppio cognome. Una scelta importante che finalmente riconosce il ruolo fondamentale che ogni donna ha in questa società.

Ludovico è nato un giorno particolare perché il due febbraio si festeggiano due ricorrenze: una religiosa e una laica. La prima è la Festa della “Candelora” che ricorda la presentazione di Gesù al tempio e nella celebrazione liturgica si benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”; la seconda, invece è il “Giorno della Marmotta” la cui prima celebrazione risale al 1887 ed è una festa celebrata annualmente negli Stati Uniti e in Canada incentrata sul metaforico comportamento al risveglio mattutino di un esemplare di marmotta: se questa emerge e non riesce a vedere la sua ombra perché il tempo è nuvoloso l’inverno finirà presto, se invece vede la sua ombra perché è una bella giornata l’inverno continuerà per altre sei settimane.

A Federico Chiodi e Francesca Fornasari auguriamo che la nascita del loro bimbo possa contribuire a saldare ulteriormente la loro unione e a Ludovico che possa vivere una vita serena, seguendo il più possibile quelle che saranno le sue idee e i suoi pensieri, ma soprattutto gli auguriamo vivere intensamente ogni giorno della sua vita perché come scrisse Seneca, soltanto così, forse, si riesce a vivere veramente.

Angelo Bottiroli