La questione dei riversamenti dovuti a malfunzionamenti delle stazioni di pompaggio è un tema a me molto caro. Si tratta di una problematica articolata perché riguarda competenze diverse, suddivise tra gestore del servizio, controllo della gestione e salvaguardia della saluta pubblica.

Il Comune si è occupato fin dal principio di assicurare la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente con ordinanze che sono state firmate in via cautelativa prima ancora che gli organi preposti evidenziassero situazioni di pericolosità. Tali ordinanze sono state alleggerite solo nel momento in cui è stato possibile allentare le misure di sicurezza, nell’ottica di preservare la salute pubblica. Questo in merito a quella che è la competenza del Comune.

Per quanto riguarda la tutela ambientale, abbiamo sollecitato Rivieracqua a intervenire nella maniera più tempestiva possibile, anche attraverso comunicazioni con l’Ato.

Il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi