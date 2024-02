La scuola dell’infanzia di Fresonara, nell’Alessandrino, sarà riqualificata grazie a 700 mila euro finanziati dalla Regione Piemonte, a cui si aggiunge il cofinanziamento di 83 mila euro da parte dell’amministrazione comunale. «Grazie a questo contributo i bambini che frequentano la scuola potranno godere di un ambiente più moderno, più sicuro e più adatto alle loro attività», ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio che oggi ha incontrato, insieme all’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa, il sindaco Paola Penovi per fare il punto sul progetto che prevede la messa in sicurezza sismica della struttura, che sarà oggetto anche di interventi di efficientamento energetico, con benefici in termini di gestione del calore e di riduzione dei consumi. E’ stato completato l’iter di progettazione e, nelle prossime settimane, verranno appaltati i lavori.

Con 270 mila euro di risorse regionali, a cui si aggiungono 30 mila del Comune, sarà invece rinnovato l’impianto sportivo di Casal Cermelli, sempre nell’Alessandrino, dove il presidente Cirio ha fatto un sopralluogo nel pomeriggio insieme al sindaco Antonella Cermelli. Gli interventi, per i quali è in fase di conclusione la progettazione esecutiva, prevedono la messa a punto energetica dello stabile, che ospita al suo interno un bocciodromo e gli spogliatoi a servizio dei campi da calcio, calcetto e padel, situati all’esterno. In particolare, verrà installato un nuovo sistema di riscaldamento e si procederà alla sostituzione degli infissi e della copertura, dove saranno installati pannelli fotovoltaici. L’impianto sportivo verrà anche ampliato attraverso la costruzione di un piccolo locale esterno che potrà ospitare un bar. «La volontà della Regione Piemonte di promuovere e sostenere lo sport si concretizza anche con il contributo per il rinnovo degli impianti, perché possano rispondere sempre meglio alle esigenze dei ragazzi e dell’intera comunità. Avere impianti sportivi nuovi e funzionali significa garantire l’accesso allo sport che non è solo passione e divertimento, ma anche socialità e stile di vita sano». ha sottolineato il presidente.