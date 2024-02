Non c’era alcun dubbio che il carnevale che si è svolto ieri pomeriggio alla frazione Vho di Tortona riscuotesse quel successo che da tanti decenni contraddistingue questa manifestazione che non è più solo una distribuzione di polenta e salamini ma grazie a Fabio Morreale e a tanti volontari della Soms è diventato un vero e proprio evento con laboratori giochi per bambini, spettacoli di burattini e tanto altro.

