Un gruppo di alunni della 4 A linguistico, composto da BALDUZZI Maja, BOTTI Tommaso, COSCIA Elisa, ROVEDA Rebecca e TRESIN Federico, si è classificato al primo posto vincendo la 40^ edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei”, riservato agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado del Piemonte e bandito dal Consiglio regionale del Piemonte, tramite la Consulta regionale europea, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (USR) e l’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE).

La finalità del concorso è quella di promuovere tra gli studenti l’identità europea e di ampliare la conoscenza dei diritti connessi alla cittadinanza europea.

Gli studenti hanno presentato un video che tratta il TEMA 1 “Unità nella diversità” è il motto dell’Unione europea. Esso indica come gli Stati membri cooperino e agiscano per il tramite delle sue Istituzioni, pur mantenendo la ricchezza delle diverse culture, tradizioni e lingue che li contraddistinguono. Quale futuro vedi per l’Unione europea? Una maggiore integrazione fra Stati membri supportata da istituzioni sovranazionali sempre più forti o, al contrario, il rafforzamento della sua dimensione intergovernativa e del ruolo dei singoli Stati?

Il premio riservato ai vincitori è un viaggio studio a Strasburgo in programma dall’11 al 14 marzo 2024.

Un sentito ringraziamento da parte degli studenti ai docenti della classe, alla prof.ssa Merlino, al prof. Pasino ed alla Dirigente prof.ssa Maria Rita Marchesotti