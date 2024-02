Giovedì 26 febbraio, presso la sala “Romita” del Comune di Tortona, i Lions club Tortona Host, Tortona Castello e Castelnuovo Scrivia Matteo Bandello, con il patrocinio dei Comuni di Tortona, Castelnuovo Scrivia, Alzano Scrivia, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Molino dei Torti, Sale hanno presentato in conferenza stampa il Service ‘’Io donna scelgo la Vita! La prima mammografia a 40 anni‘’. Il progetto, realizzato su iniziativa del dottor Silvio Roldi in collaborazione con lo Studio di Radiologia Omodeo Zorini di Tortona, si propone di offrire una mammografia gratuita a tutte le donne nate nel 1984 (con 40 anni di età) e residenti in uno dei sette ambiti comunali. Si tratta della terza edizione del Service che si pone l’obiettivo di favorire nelle donne l’abitudine alla prevenzione del tumore del seno mediante una campagna di informazione e sensibilizzazione a tutta la popolazione femminile, ma una attenzione particolare a quella di età inferiore ai 44 anni che non è ancora raggiunta da “Prevenzione Serena” della Regione Piemonte (che garantisce una mammografia gratuita annuale alle donne tra i 45 e 49 anni mediante adesione spontanea al programma, biennale alle donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni). Alle quarantenni che aderiranno sarà offerto un esame mammografico gratuito che permette di valutare eventuali iniziali anomalie della ghiandola mammaria e di identificare così i gruppi a rischio a cui riservare controlli mirati nel tempo.

Il cancro al seno è il tumore più frequente nelle donne con una incidenza di oltre 45.000 nuovi casi all’anno e con oltre 13.000 decessi; il 29% di queste morti colpisce al di sotto dei 49 anni di età, il 21% fra 50 e 69 anni, il 14% dopo i 70 anni. Ma se il tumore al seno viene scoperto precocemente, quando le sue dimensioni sono inferiori ai 15 mm di diametro, la sopravvivenza è del 95% perché si è ancora in tempo a sottoporsi in modo efficace ad interventi chirurgici mini invasivi e a cure adeguate.