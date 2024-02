Un centinaio di studenti delle classi quinte dei plessi Zanzi e Ferrero si sono riuniti con le loro insegnanti presso l’aula magna del V Circolo di Alessandria per incontrare i Carabinieri della Stazione di Alessandria Principale.

Il progetto “Cultura della Legalità”, portato avanti da anni dall’Arma dei Carabinieri in concerto con gli Istituti Scolastici, questa mattina ha dato l’opportunità agli alunni di affrontare temi di educazione civica importantissimi nella loro formazione, partendo dalla conoscenza della Costituzione Italiana fino ad arrivare ai problemi del bullismo, del razzismo e dell’uso e abuso di alcool e sostanze stupefacenti, passando per l’educazione stradale e per l’impegno di uomini e donne per garantire la sicurezza della società.

Profonda e coinvolgente la citazione ai magistrati Falcone e Borsellino, al loro lavoro e al loro sacrificio per un società migliore.

L’incontro, che ha visto la viva partecipazione dei ragazzi, con domande e curiosità, ha offerto l’occasione di conoscere meglio la piaga del bullismo, sempre più alla ribalta delle cronache, con l’opportunità di riflettere sui comportamenti da adottare o evitare soprattutto in ambito scolastico. L’attenzione è stata portata anche sull’uso consapevole dei social-network e sulla diffusione delle immagini sul web.

Immancabile la curiosità dei ragazzi sulla vita del Carabiniere, dall’arruolamento al servizio di tutti i giorni, oltre alle implicazioni nella vita privata del peso della divisa, per le responsabilità che porta con sé.

La Dirigente Scolastica, professoressa Antonella Talenti, ha espresso grande interesse per l’iniziativa e ha ringraziato i Carabinieri per l’impegno profuso nell’ambito di un progetto che porterà l’Arma in molti istituti della provincia, auspicando il ripetersi dell’iniziativa anche con ragazzi delle scuole medie e superiori, che vivono il passaggio cruciale dall’infanzia all’adolescenza.

