Un nutrito numero di studenti del Marconi ha partecipato al “Progetto Neve”, che si è svolto dal 22 al 26 gennaio presso Frabosa Soprana nel comprensorio Sciistico di Prato Nevoso-Artesina.

La mattina si svolgevano le lezioni di sci e snowboard per le varie categorie: principianti, intermedi ed esperti.

Il pranzo di gruppo ci permetteva di condividere tutte le nostre avventure in pista.

Una volta terminate le lezioni pomeridiane, c’era chi si rilassava pensando a cosa avrebbe mangiato per cena e chi invece saliva ancora una volta in seggiovia in vetta alla montagna, accompagnato dai professori, per fare ancora un’ultima pista utilizzando le residue briciole di energia.

Le serate in albergo, prima e dopo cena, sono state parte fondamentale di queste giornate e si sono alternate tra grandi discorsi, musica e giochi di società.

Come ogni settimana bianca che si rispetti, l’ultimo giorno è stata organizzata la gara di velocità che ha concluso le attività sulla neve.

Abbiamo condiviso un’esperienza che è risultata altamente formativa per la nostra crescita personale e che ci ha permesso di maturare sotto diversi punti di vista, dalla capacità di gestire i nostri materiali a quella di relazionarci con molte persone in un ambiente diverso da quello che frequentiamo abitualmente.

Tutto si è svolto sotto la supervisione dei professori che, con pazienza e partecipazione, ci hanno accompagnato in questa esperienza.

Luca Canegallo, 2^AE Marco Canegallo, 5^AA