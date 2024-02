La Sezione Ex Allievi Don Orione “Dante Alighieri” di Tortona porge i più sentiti ringraziamenti a tutti i sostenitori che hanno generosamente contribuito alla nostra iniziativa benefica organizzata per il Natale 2023 che ha consentito di devolvere la somma di €. 2.000,00 al Piccolo Cottolengo della Missione Orionina operante nel Paraguay.

La struttura, in corso di ristrutturazione, è gestita da sacerdoti della Congregazione ed ha lo scopo di offrire anche in questo Paese opportunità di sviluppo bio-psico-sociale a persone con disabilità e sostenere le loro famiglie, che saranno così in grado di lavorare per portare quotidianamente sostentamento nelle proprie case.