Giovedì prossimo, 29 febbraio 2024, alle 21, continuano le serate culturali presso la Casa del Giovane di Novi Ligure.

Dopo aver raccontato gli antichi Liguri la settimana scorsa, compiremo un salto nel tempo decisamente in avanti, parlando di fantascienza con Claudio Casonato, novese, noto per essere stato, per anni, il referente novese del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), associazione fondata nel 1989 da Piero Angela per promuovere un’indagine critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito e con l’obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico.

Claudio Casonato racconterà come la fantascienza, genere letterario nato tra il XIX e il XX secolo sull’onda di innovazioni tecnologiche sempre più importanti, abbia più volte anticipato realizzazioni tecniche effettivamente conseguite, e come altrettante volte abbia clamorosamente sbagliato previsioni; in effetti, per interi decenni libri, film (e anche cartoni animati) abbiamo considerato gli “anni Duemila” come un’epoca nel quale la tecnologia avrebbe permesso di rendere realtà cose ritenute impossibili: ora che nel “Duemila” ci siamo, e quasi da venticinque anni, abbiamo l’opportunità di fare un bilancio, un po’ come si fa a fine anno con le previsioni fatte 12 mesi prima.

Come tutti gli incontri previsti a calendario, anche questo è a partecipazione libera e gratuita.