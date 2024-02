Gli Agricoltori Autonomi Alessandria e Asti parteciperanno alla protesta indetta dagli agricoltori di Tortona e Voghera, per il 15 febbraio, con doppio passaggio di trattori per il centro cittadino di Tortona. La partecipazione, si specifica, è in appoggio e non da organizzatori, dal momento che i problemi agricoli sono comuni. L’intento è quello di voler supportare le proteste agricole che condividano le medesime idee.

Ad Alba un gruppo degli Agricoltori Autonomi parteciperà il 16 febbraio al presidio organizzato dal gruppo Mobilitazione Generale Agricola Langhe e Roero (presidio con 200 trattori, assemblea pubblica e corteo per la città).

Ad Asti il 18-19-20 febbraio nell’ex piazza d’Armi, Agricoltori Autonomi Alessandria e Asti organizzerà la manifestazione agricola con presidio di trattori (domenica), presidio e corteo di trattori per le vie della città (lunedì) e corteo a piedi in piazza Alfieri di fronte al palazzo della Prefettura. Una delegazione verrà poi ricevuta, nel pomeriggio, dal Prefetto di Asti.

Agricoltori Autonomi vogliono cercare di unificare le varie anime delle proteste piemontesi sotto un’unica comune voce regionale. Le attività si stanno intensificando in questo senso