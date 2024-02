Brutto incidente nella notte a Vignale Monferrato per una ragazza, finita fuori strada verosimilmente a causa della nebbia e del fondo stradale viscido.

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla dall’auto e dei sanitari per soccorrerla e trasportarla in ospedale per ferite al volto. Sul posto, i Carabinieri.