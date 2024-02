Il maltempo che sta colpendo la Liguria ha provocato diverse frane e smottamenti sul territorio. In via di risoluzione la frana che nella serata di ieri aveva interrotto la circolazione sull’A10 tra Celle e Varazze, direzione Genova: Aspi fa sapere di aver riaperto il tratto a corsia unica.

Per quanto riguarda la frana che ieri pomeriggio ha invaso via Roma a Pieve Ligure, isolando la parte alta del paese. Sono ancora in corso i lavori di Città Metropolitana di Genova per riaprire la strada. Sono state evacuate alcune persone, che hanno trovato sistemazione autonoma; i collegamenti con la parte alta del paese sono garantiti da un mezzo del Comune.

Segnalati altri smottamenti nei comuni della Spezia (località Campiglia), Carasco (S. Pietro di Sturla), Genova Mele e Santo Stefano di Magra (via Cisa Nord). Ancora chiusa la statale del Turchino nei pressi di Gnocchetto; Anas fa sapere che la riapertura, a senso unico alternato, è prevista per domani.

L’allerta gialla per pioggia continua fino alle 14 di oggi nei bacini piccoli e fino alle 18 nei bacini grandi e medi del Levante (settore C); diramata un’allerta gialla per rischio valanghe nel settore Alpi Liguri Sud. La centrale operativa regionale della Protezione civile continua a monitorare la situazione.

