Dal 15 al 21 febbraio Romeo è Giulietta Regia: Giovanni Veronesi

Dal 15 al 21 febbraio Finalmente l’Alba Regia: Regia: Saverio Costanzo

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

Romeo è Giulietta

Regia: Giovanni Veronesi. Attori: Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari, Domenico Diele, Margherita Buy. Distribuzione: Vision Distribution. Produzione: Indiana Production, Capri Entertainment e Vision Distribution in collaborazione con Sky. Paese: Italia, 2024. Genere: Commedia, Sentimentale

Romeo è Giulietta racconta la storia di Vittoria, una giovane attrice che nel corso di un provino viene fortemente umiliata da un noto regista molto cinico. Il ruolo per cui la ragazza si era presentata è quello di Giulietta, ma Vittoria non demorde e decide di ritentate il casting con una falsa identità. Per mostrare al burbero regista il suo talento, la giovane si presenta sotto le mentite spoglie di Fabio, esibendosi nella parte di Romeo.

Vittoria fa colpo e viene scelta per interpretare il protagonista maschile dell’opera shakespeariana, ma non rivela la sua vera identità femminile. Da questo momento in poi è Fabio. Per la talentuosa attrice non si rivela poi così complicato vestire i panni di Romeo sia sul palco che dietro le quinte. Il problema sorge quando viene scelto per interpretare Mercuzio proprio il suo fidanzato. Vittoria si ritroverà a dover nascondere la sua identità anche a lui, riuscirà con il suo talento a non farsi smascherare?

Inoltre, mentre indossa gli abiti di Romeo, l’attrice scoprirà molto su sé stessa e su chi ha intorno.

Finalmente l’Alba

Regia: Saverio Costanzo. Sceneggiatura: Saverio Costanzo. Fotografia: Sayombhu Mukdeeprom. Montaggio: Francesca Calvelli. Musiche: Massimo Martellotta. Attori: Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher, Benjamin Stender, Dafoe, Sofia Panizzi, Carmen Pommella, Giovanni Moschella, Enzo Casertano, Michele Bravi, Giuseppe Brunetti, Gabriele Falsetta, Andrea Ottavi, Michele Melega, Marco Gambino, Eric Alexander. Distribuzione: 01 Distribution. Produzione: Wildside, Rai Cinema. Paese: Italia, 2023. Durata: 119 min. Genere: Drammatico

Finalmente l’Alba è ambientato negli anni Cinquanta a Roma e racconta la storia di una giovane donna romana di nome Mimosa (Rebecca Antonaci), prossima al matrimonio con un uomo amato più dia suoi familiari che da lei. La ragazza si reca negli studi di Cinecittà per fare un provino come comparsa in un film storico in costume ambientato nell’Antico Egitto con protagonista Josephine Esperanto, star hollywoodiana, e Sean Lockwood, attore di cui è infatuata Mimosa.

Questa esperienza le farà vivere una notte infinita e ricca di emozione, durante la quale riscoprirà se stessa. In queste ore memorabili trascorse a Cinecittà Mimosa incontrerà diversi personaggi di spicco, come l’attrice Nan Roth e il gallerista italo-americano Rufus Priori. La lunga notte sarà per lei un vero e proprio passaggio all’età adulta, che si concluderà con l’arrivo dell’alba.