Il Carnevale Vhoese si volgerà a Vho di Tortona Martedì 13 Febbraio 2024.

La manifestazione è organizzata dalla S.O.M.S. Vhoese in collaborazione con il Comune di Tortona, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e l’Associazione Sarina.



Il Carnevale Vhoese, festeggiato nel giorno di Martedì Grasso, è uno dei più antichi del Tortonese, con radici che risalgono ai primi anni del Settecento. In quel periodo, quando il paese era sotto la Signoria degli Zenone e le carestie erano frequenti, gli abitanti di Vho e delle zone circostanti si riunivano in un’atmosfera di condivisione.

Il “banchetto del contado”, come veniva chiamato all’epoca, era una tradizione autorizzata dai Castellani, durante la quale ognuno portava qualcosa del proprio raccolto, inclusi prodotti alimentari e vinicoli, per condividerli in famiglia e comunità. Nel corso dei secoli, questa festa ha ampliato la sua fama, coinvolgendo non solo gli abitanti del paese ma anche le popolazioni dei dintorni del Tortonese.

Nell’Ottocento questa festa si è trasformata nel Carnevale Vhoese, una celebrazione che coinvolgeva il parroco del paese, che regalava le tradizionali “saracche,” e le famiglie locali che contribuivano portando i loro paioli in rame per la cottura della polenta. La festa si svolgeva per l’intera giornata, con la distribuzione di polenta, salumi cotti, frutta di stagione e il vino locale, concludendosi in serata con un gruppo ristretto di partecipanti che consumavano in allegria ciò che avanzava.

Oggi, il Carnevale Vhoese è organizzato dalla locale Società di Mutuo Soccorso ed è diventato un simbolo di orgoglio per la comunità. Per il 2024, c’è la volontà di portare avanti questa straordinaria tradizione e arricchirla con l’arte dei burattini grazie alla collaborazione con l’Atelier Sarina.



L’ARTE DEI BURATTINI

In collaborazione con l’Associazione Peppino Sarina, il Carvela Vhoese vuole offrire opportunità di apprendimento e intrattenimento che ispirino le persone a scoprire e abbracciare l’arte dei burattini, rafforzando così il legame tra passato e futuro, tradizione e innovazione, e comunità e cultura.

L’Associazione Peppino Sarina – ispirandosi al grande burattinaio Giuseppe Sarina, nato a Broni nel 1884 e morto a Tortona nel 1978 – nasce a Tortona nel 1991, con l’obiettivo di promuovere studi e ricerche sulla storia del teatro di figura, di conservare fondi teatrali di famiglie e burattinai scomparsi e suscitare l’interesse per il teatro dei burattini e per ogni altra forma di arte e cultura popolare.

Per ulteriori informazioni sull’attività dell’associazione: www.ateliersarina.com

Le attività di laboratorio ospitate in occasione del Carnevale Vhoese si svilupperanno a partire dagli aspetti didattici del teatro di animazione e saranno concepite in modo dinamico per fornire ai visitatori le conoscenze sul mondo dei burattini e delle varie tecniche del teatro di figura.

PROGRAMMA

10:00-12:00

Laboratori sui burattini

In collaborazione con le scuole Tortonesi

La partecipazione è gratuita previa iscrizione presso la Biblioteca Civica di Tortona:

tel. 0131-864444 – e-mail biblioteca@comune.tortona.al.it



14:30-17:30

Polenta e salamini in piazza



15:00

Teatro dei Burattini – primo spettacolo



16:30

Teatro dei Burattini – secondo spettacolo



RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano, per la collaborazione, La Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e tutte le associazioni di volontariato.