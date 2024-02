Appuntamento di rilievo quello in programma venerdì 16 febbraio ore 18:00 al ridotto del Teatro Civico di Tortona in via ammiraglio Mirabello: verrà presentato il libro di Daniele Capezzone “E basta con ‘sto fascismo “dal sottotitolo cari compagni ci avete rotto..

Sarà presente là’ autore Daniele Capezzone e l’onorevole Enzo Amich; introduce Mario Galvani, modera Alessandra Dellacà.