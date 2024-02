In occasione del Giorno del Ricordo, celebrazione in memoria delle vittime delle Foibe, il Comune di Tortona ha ospitato due iniziative organizzate dall’ANPI: Donata Boggio Sola e Giorgio Boccassi della Coltelleria Einstein hanno letto brani da “Naufraghi nella tempesta della pace (Storie e momorie dei naufraghi della Venezia Giulia, della Dalmazia e dell’Istria)” per i ragazzi delle scuole, seguiti dall’intervento di Claudio Debetto testimone dell’Esodo.

Nel pomeriggio la testimonianza è stata ripresa durante l’inaugurazione della mostra fotografica tratta dal volume “Corso Alessandria 62, la storia e le immagini del campo profughi di Tortona” allestita d’intesa con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia in collaborazione con la Fototeca della Fondazione Cassa Risparmio di Tortona, alla presenza del Vicesindaco Fabio Morreale e del Vescovo Guido Marini.