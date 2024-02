Sebbene ormai possa ritenersi entrata nel pieno la kermesse musicale più attesa dell’anno, che già ha visibilmente trasformato l’aspetto della città dei fiori e che nel contempo vede un imponente spiegamento delle Forze di Polizia a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche la giornata di ieri è stata caratterizzata da un’intensa attività di controllo a tutto campo da parte dei Carabinieri sull’intero territorio della provincia di Imperia.

Nella tarda serata di ieri, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Bordighera hanno messo a segno un altro importante risultato nelle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di droga nell’estremo ponente ligure, arrestando in flagranza di reato un uomo di trentotto anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, un italiano già noto alle forze dell’ordine, da qualche giorno si aggirava con fare sospetto in piazza Eroi della Libertà nei pressi della stazione Ferroviaria di Bordighera, luogo talvolta scelto da spacciatori ed avventori per lo scambio di stupefacenti. Fermato e perquisito da un equipaggio della Stazione di Bordighera è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 2,5 grammi e quasi 700 euro in contanti.

L’approfondimento investigativo con la perquisizione del domicilio in Camporosso ha permesso di rinvenire ulteriori 27,66 grammi di cocaina occultati all’interno del filtro dell’asciugatrice e già pronta per essere ceduta ad altri acquirenti, nonché materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e altro denaro provento dell’attività illecita.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Sanremo ed è adesso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.