Il Comune di Diano Marina attinge al fondo del PNRR con un contributo di 70.000 euro destinato all’efficientamento energetico, traducendolo in operazioni destinate a contenere il consumo energetico, tra cui la sostituzione di alcuni degli infissi presenti nel palazzo comunale. I lavori, iniziati oggi partendo dalla sala consiliare, proseguiranno per circa 15 giorni, permettendo al Comune di sfruttare le risorse in maniera razionale e ottimizzare il rapporto tra fabbisogno energetico e livello di emissioni.

