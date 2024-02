Ci sarà il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana all’apertura dell’evento di sabato 10 febbraio a Triora per la “La regione delle Toselle” e le nostre antiche tradizioni dal grano alle farine sino alle ricette tradizionali del territorio. “Regione Liguria – spiega l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana- ha sostenuto e sostiene il recupero degli antichi grani, dando notevole peso alla tutela della biodiversità, basti pensare che nella programmazione del PSR 2014-2022 abbiamo finanziato 21 progetti per un importo di circa 1,7 milioni di euro. Questo per continuare a valorizzare le tradizioni locali e il nostro agroalimentare sostenendo le aziende liguri, le eccellenze produttive e la nostra identità”. Dopo i saluti istituzionali con il Sindaco Massimo Di Fazio si darà il via alle dimostrazioni culinarie guidate da Patty, la Cuoca Contadina dell’azienda Verdure Naturali, Ilaria del ristorante Desgenà, e Ornella del ristorante Ritrovo degli Amici. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire la preparazione e degustazione dei Sugeli (tipico primo piatto) a base di una miscela di farine tradizionali, insieme all’Ormeasco della Cantina Ramò con Elena Ramò. La seconda parte della giornata apre alle ore 15 presso il Museo Civico Palazzo Stella col dibattito sui grani storici del territorio ligure. Interverranno Daniela Di Forti, Presidente di Slow Food Riviera dei Fiori – Alpi Marittime, che spiegherà il progetto Slow Grains e Marco Loconte, contadino e ricercatore che si soffermerà sulla ricerca. Alle 16 inizierà il confronto tra istituzioni e cittadini. Parteciperanno Maria Grazia Asplanato del Panificio “Pane di Triora”, Emidia Lantrua della Cucina Bianca Mendatica, e Celestino Lanteri, esperto delle antiche coltivazioni di grani in alta Valle Arroscia. L’evento è organizzato da Slow Food Riviera dei Fiori – Alpi Marittime con il patrocinio del Comune.

