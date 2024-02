La presentazione ufficiale è prevista per domani, venerdì 23 febbraio e sarà qualcosa di molto importante per la città di Tortona e tutto il territorio visto che saranno presenti i massimi esponenti dei soggetti coinvolti: il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Alessandria, Colonnello Massimiliano Rocco; il Presidente della Provincia di Alessandria, Enrico Bussalino; il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi; il Comandante Compagnia Carabinieri di Tortona, Capitano Domenico Lavigna; il Presidente di Gestione Ambiente S.p.A., Pier Paolo Civeriati e l’ Amministratore Delegato di Gestione Ambiente S.p.A., Marco Peretti.

Ci riferiamo al Progetto “L’ARMA PER LA TUTELA DEL BENE COMUNE”, la nuova campagna di sensibilizzazione contro le truffe e i furti e per la tutela ambientale, realizzato dal Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria in collaborazione con la società Gestione Ambiente S.p.A.. che vi illustreremo dettagliatamente dopo la presentazione.