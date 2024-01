Nella tarda serata di ieri, martedì 9 gennaio, una donna di 53 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada con la propria auto ferendosi in modo non leggero.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Tortona e dopo il loro intervento la donna è stata trasportata dai soccorritori del 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Alessandria per ferite e contusioni varie guaribili in oltre un mese.