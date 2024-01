Trasmettere l’essenza dell’arteterapia clinica, dove la centralità dello sguardo è nel processo e non nel prodotto, dove la cura passa dal gesto concreto. È questo il sostanziale tema su cui verterà la mostra fotografica “Qui ed ora: i colori delle emozioni”, che verrà inaugurata a Tortona, venerdì 26 gennaio alle ore 18, presso la Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda”. Un evento legato all’esperienza del percorso annuale di arteterapia per adulti con disagio psichico in cura al CSM di Tortona.

Il progetto annuale “Io creo”, condotto da Angela Cutugno, arteterapeuta clinica, è sostenuto dall’Ass. “Il Bullone-Di.a.psi” di Tortona, con il contributo della Fondazione CR Tortona in collaborazione al Centro di Salute Mentale.

“…Per l’anno 2022/23 alla Di.a.psi non si è fatta arte per allenare la mano ma per esprimere emozioni, per tirare fuori desideri, talvolta paure, altre volte semplicemente per lasciarsi andare e ritrovare benessere nel gesto… forse possiamo dire di aver allenato i cuori, di averli ascoltati e di aver usato i materiali artistici come mezzo di comunicazione altamente efficace…”

Con queste semplici, ma importanti parole è stato condiviso l’intento chiave della prima esposizione della mostra. Ora che le foto arriveranno ufficialmente al pubblico presso la Biblioteca, diventa importante far emergere qualche riflessione in più, per dare senso e struttura all’intervento terapeutico, che solo in minima parte si può cogliere dalle fotografie.

Cosa significa Arteterapia clinica? Quali sono le sue origini? Perché si considera un linguaggio universale? Quali attinenze ha l’arte con la cura? Cosa rende forte il legame tra psichiatria e arteterapia? A queste domande sarà dedicata una presentazione che introdurrà la mostra, curata da Angela Cutugno in collaborazione S.C. Salute Mentale – Direttore Dott. Paolo Casamento, rappresentata in questa occasione dalla Dott.ssa Paola Arzani – Medico Psichiatra CSM Tortona, Dott.ssa Antonella Mombello – Responsabile Servizio Sociale Professionale Aziendale ASLAL e Coordinatrice Gruppo Riabilitativo Psicosociale e dalla Dott.ssa Alessandra Lugli – Psicologa CSM Tortona e Responsabile Psicologia ASL AL. Il breve dibattito sarà arricchito dalla preziosa partecipazione di Margherita Gandini (Arteterapeuta clinica, Supervisore, Formatrice e Direttrice Didattica dal 2011 al 2022 di Lyceum Academy, Milano)