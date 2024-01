Il Castello di Casale Monferrato si prepara ad accogliere “Tre Visioni della Geometria”, una mostra che ospiterà le opere di Sergio Colussa, Massimo Salvadori e Rino Sernaglia. A cura di Giovanni Granzotto, la mostra, promossa dall’Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea e organizzata in collaborazione con Matteo Ragni Arte Contemporanea e Studio d’Arte GR, si inaugurerà venerdì 12 gennaio alle ore 18,30 e sarà aperta al pubblico fino al 18 febbraio 2024.

Attraverso sessanta opere distribuite nelle Sale al Secondo Piano del Castello, la mostra rivela il percorso artistico di questi tre maestri, analizzando in profondità le rispettive ricerche. Nonostante le diverse origini e influenze, Colussa, Salvadori e Sernaglia convergono nella visione pittorica della geometria come grimaldello espressivo, capace di scardinare i confini della pittura.

Rino Sernaglia, con il suo cinetismo virtuale, crea forme tridimensionali pulsanti grazie al rapporto tra geometria e luce. Sergio Colussa utilizza la geometria come un ponte, collegando mondi oltre il visibile con l’estetica del costruttivismo. Massimo Salvadori, figlio del Monferrato, offre una tridimensionalità virtuale, intrappolando pigmenti in spazi geometrici che si combinano in immagini caleidoscopiche in movimento.

Sottolinea l’Assessore Gigliola Fracchia: “La viva partecipazione a tutte le manifestazioni dei cittadini, casalesi e non, ha confermato la correttezza di un cammino orientato a un’offerta culturale ampia e di qualità, con la consapevolezza che la cultura e l’arte in tutte le loro espressioni conduce a un approdo evolutivo sociale con positive ricadute anche in termini economici e di appetibilità per tutto il territorio”.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta secondo gli orari del Castello del Monferrato: il sabato e la domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Per ulteriori informazioni, contattare il Castello del Monferrato al telefono 0142 444329.