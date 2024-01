Gestione Ambiente S.p.A. è lieta di annunciare il lancio del nuovo canale WhatsApp per una comunicazione ambientale sempre più efficace e immediata.

Un modo privato per ricevere le informazioni e gli aggiornamenti che interessano, direttamente da WhatsApp e con il massimo livello di privacy.

Il canale WhatsApp di Gestione Ambiente S.p.A. è semplice e intuitivo da usare. Ecco come accedere e iscriversi:

vai al link:

https://whatsapp.com/channel/0029VaKAKL99sBIC9WmNrv0m

clicca su “Iscriviti” (in alto a destra)

Il nuovo canale permette, a chi si iscrive, di restare connesso in modo rapido e diretto con noi, ricevendo in tempo reale:

informazioni sui servizi dell’azienda, dalla raccolta Porta a Porta, al ritiro ingombranti a domicilio, dai Centri di raccolta alla Tariffa puntuale;

aggiornamenti sulle attività dell’azienda, come nuove iniziative di sensibilizzazione, appuntamenti, eventi, progetti per la sostenibilità e l’educazione ambientale;

approfondimenti sui temi ambientali, tra cui novità legislative, risultati raggiunti, buone pratiche per la tutela dell’ambiente, consigli sulla corretta raccolta differenziata.

Il nuovo canale WhatsApp è un’importante novità per Gestione Ambiente S.p.A. che ha sempre puntato in questi anni sull’innovazione per migliorare il dialogo con i cittadini. Con la sua semplicità d’uso e la sua vasta diffusione, WhatsApp si presenta come lo strumento ideale per arrivare a tutti, e si aggiunge agli altri canali e pagine social dell’azienda:

Caratteristiche dei canali

I canali sono visualizzabili dalla propria app di WhatsApp: al centro nella parte superiore dello schermo nella sezione “Aggiornamenti”.

I canali sono separati dalle altre chat, e nessuno avrà modo di sapere chi segue cosa.

Gli utenti seguono i canali senza condividere il loro numero di telefono.

Se i canali non interessano, basta non usarli e l’esperienza d’uso di WhatsApp resta la stessa di prima. WhatsApp non suggerirà mai canali sulla base dei contenuti dei messaggi (crittografati end-to-end).

Le notifiche sono silenziate di default 🔕 (si possono attivare solo se lo si desidera 🔔 ); gli aggiornamenti vengono mostrati in ordine cronologico.

); gli aggiornamenti vengono mostrati in ordine cronologico. Gli utenti non possono scrivere sui canali, si tratta infatti di uno strumento definito one-way in cui solo chi amministra può inviare messaggi, immagini, video, aprire sondaggi. Chi fa parte del canale può semplicemente reagire con emoji oppure inoltrare il messaggio a un’altra chat o a un gruppo.



Privacy

A differenza delle chat private, i Canali sono uno strumento di trasmissione broadcasting, ovvero unidirezionale. La società pubblicherà gli aggiornamenti per tutti coloro che hanno scelto di ricevere i messaggi, siano essi testo, foto, video, adesivi o sondaggi. Per motivi di privacy, il numero di telefono e la foto del profilo dell’amministratore del canale non verranno condivisi con le persone che ricevono gli aggiornamenti. Allo stesso modo, seguire un canale non rivelerà il proprio numero di telefono all’amministratore o ad altri follower.

Importante! Per l’iscrizione, si consiglia l’utilizzo dei solo canali ufficiali e di diffidare da link inviati o condivisi da terzi per motivi di sicurezza informatica.