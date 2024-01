“I tredici suicidi di detenuti avvenuti nelle carceri italiane nel solo mese di gennaio 2024, l’ultimo quello di un uomo nel carcere di Imperia, confermano come la condizione carceraria necessiti di misure urgenti per fermare un drammatico andamento che vede un suicidio ogni due giorni dietro le sbarre. Un dato quasi raddoppiato rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Per fermare questo fenomeno e garantire una pena che sia rieducativa, come sancisce la nostra Costituzione, e non una tortura, occorrono interventi urgenti da parte del Governo per far fronte alla molteplicità di problematiche, dal tema della salute mentale al sovraffollamento. L’ultimo studio del garante dei detenuti parla di 60.382 persone detenute su 47.300 posti. E non serve aumentare i posti per risolvere il problema, ma sono necessarie misure alternative alla detenzione e pene sostitutive per abbattere le recidive e applicare il fine rieducativo della pena. Misure che devono andare di pari passo con l’incremento di personale: nelle carceri italiane mancano medici, psichiatri, educatori, psicologi, interpreti, personale amministrativo e polizia penitenziara, che opera con un organico fortemente sottodimesionato. Una situazione che mette a rischio la sicurezza del personale stesso e non permette di lavorare in modo dignitoso, costringendo le persone a turni massacranti.

Il Ministro Nordio metta in campo soluzioni concrete per fermare questa strage e provveda a ridare dignità alle persone che in carcere ci lavorano o sono recluse.

A breve prevedo di programmare una visita nel carcere di Imperia, per verificare di persona lo stato in cui versa e segnalare gli interventi necessari”

Valentina Ghio deputata e vicecapogruppo PD alla Camera