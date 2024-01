Nella notte tra ieri sera e oggi,. mercoledì 24 gennaio, controlli con l’etilometro lungo la S.S. per Voghera e la S.P. 99 a Castellar Guidobono da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tortona, con l’impiego di pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle dipendenti Stazioni di Viguzzolo e Pontecurone.

Numerosi i veicoli e le persone controllate. Un conducente è stato sanzionato per avere circolato con un’autovettura non sottoposta alla prevista revisione periodica, adempimento importante per verificare l’efficienza dei mezzi ed evitare la circolazione di veicoli che non rispettino standard di sicurezza ed efficienza.

Servizi come quello della notte scorsa, come tutti i controlli alla circolazione stradale effettuati dai Carabinieri, rappresentano un’importante attività volta a garantire la sicurezza delle strade e il rispetto, da parte dei conducenti, delle regole imposte dalle normative vigenti, al fine di scongiurare comportamenti che possano portare anche a gravi conseguenze, come troppo spesso viene riportato dai media.