Sabato scorso ad Alessandria è stata celebrata la festa della Polizia Locale del Piemonte, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani. Durante la manifestazione iniziata con la messa celebarata dal Vicario Generale della Diocesi di Alessandria, Mons. Gianni Toriggia con Don Augusto Piccoli Cappellano del Corpo di Polizia Locale, è stata l’occasione per la consegna degli attestati regionali per meriti speciali agli operatori che si sono distinti in servizio.

Alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, dell’Assessore Luigi Bonetti e del Comandante Orazio Distefano hanno ricevuto l’attestato anche sei operatori della Polizia Locale di Tortona: l’Assistente di PL Marco Macchi per i 35 anni di servizio, il Commissario Mariella Zunino, gli Assistenti Rocco Tammone, Roberto Civiltà, Andrea Rossini e l’Agente Giuditta Vittoria per le azioni di servizio compiute fra il 2021 e 2022.