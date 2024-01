A Ozzano Monferrato, un autocarro carico di rifiuti edili derivanti da lavori di demolizione è stato controllato dei Carabinieri Forestali di Casale Monferrato, che hanno sanzionato amministrativamente il conducente per la *mancanza del formulario identificativo dei rifiuti* e l’azienda, iscritta all’albo nazionale dei gestori ambientali, per *3.200 euro*.

Sono tuttora in corso di accertamento, invece, le indagini sulle cause *dell’incendio della Vigilia di Natale* a *Mombello Monferrato*, per individuare gli eventuali responsabili del rogo e dell’abbandono di rifiuti. Nella circostanza, le fiamme avevano interessato un’ampia scarpata a lato del parcheggio del cimitero in frazione *Pozzengo*, collegata a un bosco che, solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, non è stato colpito dall’incendio, giunto a lambire solamente alcuni alberi. I Carabinieri Forestali di Casale Monferrato hanno rinvenuto sull’area percorsa dal fuoco una ingente quantità di rifiuti, in parte bruciati, tra cui plastica, legno, inerti e cumuli di sfalci e potature riconducibili a abbandoni ripetuti, che saranno di fondamentale importanza per il seguito investigativo.

Dovrà invece pagare una sanzione amministrativa di 670 euro, contestata dai Carabinieri del CITES di Alessandria, il proprietario di otto esemplari di _testudo hermanni_, la comunemente nota tartaruga di terra, per non averne denunciato la nascita in cattività nei termini previsti dalla legge, trattandosi di esemplari appartenenti a specie protette.