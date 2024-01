Continuano i lavori che riguardano l’area della vecchia ferrovia di Diano Marina, dove Rivieracqua sta posizionando i nuovi tubi dell’acquedotto. Conclusi i lavori nel lotto A, si prosegue con il lotto B che riguarda la zona in prossimità della vecchia stazione ferroviaria e i cui lavori (appena iniziati) si protrarranno fino al primo febbraio 2024, con conseguente divieto di sosta in tutta l’area.

Si procederà poi con i successivi lotti: lotto C in approssimazione all’ex passaggio a livello di via cesare Battisti (dal primo febbraio all’8 marzo), lotto D in corrispondenza del nodo di via Cesare Battisti (dall’8 al 27 marzo), proseguendo con lotto E (dal 27 marzo al 22 aprile), lotto F (dal 22 al 29 aprile) e lotto G (dal 29 aprile al 3 giugno), procedendo verso San Bartolomeo al Mare fino al torrente Evigno.