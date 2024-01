Il Comune di Diano Marina informa che dal 15 gennaio a fine lavori, prevista entro il 26 gennaio 2024, il parco giochi di via Campodonico resterà chiuso al pubblico per permettere la posa in opera di nuovi giochi inclusivi. Verrà predisposta una pavimentazione antitrauma in gomma colata e saranno installati tre nuovi giochi: un trampolino elastico, un gioco a molla e un pannello ludico composto da tubi comunicanti attraverso i quali giocare con voce e suoni. I giochi prevendono vari livelli di inclusività che riguardano disabilità motoria, sensoriale e cognitiva.

