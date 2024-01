Una nuova gestione inaugura le attività del Circolo Ada Carlotta Garibaldi mercoledì 24 gennaio alle ore 11.00. Allenamento della memoria, ginnastica dolce, presentazione di libri, giochi di carte, pomeriggi danzanti, progetti di confronto e incontro fra generazioni realizzati in collaborazione con le scuole e piccole gite sul territorio sono solo alcune delle attività previste a partire da mercoledì 24 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Per la nuova gestione del Circolo, il Comune di Diano Marina ha condiviso con tutte le associazioni attive sul territorio la possibilità di partecipare a una manifestazione di interesse in coprogettazione dal nome “Nonni centro di comunità”. Ad aggiudicarsi la gestione sono state Anteas Provinciale in cooperazione con Auser Diano Marina APS, che vanta già una buona conoscenza del tessuto sociale dianese grazie all’esperienza maturata presso il Circolo di via Cairoli.

A partire da questo gennaio 2024, quindi, Auser si occuperà della parte relativa alla gestione del centro Ada Carlotta Garibaldi di via Genova 57, mentre Anteas promuoverà iniziative di invecchiamento attivo occupandosi prevalentemente di interventi di comunità solidale quali: trasporto e accompagnamento di anziani e disabili, consegna di pasti a domicilio e buon vicinato.

“L’Amministrazione comunale rivolge particolare attenzione e nutre profonda fiducia e stima nei confronti delle associazioni del terzo settore del territorio” dichiara l’Assessore Sabrina Messico. “Anche in questo frangente, queste associazioni hanno colto con entusiasmo e intraprendenza lo strumento della coprogettazione per promuovere iniziative di socializzazione della terza età e attività di volontariato in collaborazione con il Settore Servizi Sociali. Accanto alle amate attività ludiche del gioco delle carte e del ballo, la sede Ada Carlotta Garibaldi offrirà anche iniziative socio-culturali e di promozione del benessere fisico rivolte proprio ai nostri cari ‘Nonni centro della comunità’, che invito quindi ad aderire a questa bella esperienza di comunità”.

Una manifestazione di interesse in coprogettazione è stata promossa anche per il Circolo di via Cairoli, che l’Amministrazione comunale darà in affidamento per creare un centro di aggregazione giovanile, ottimizzando così gli spazi che il Comune di Diano Marina ha la possibilità di impegnare in attività che promuovano la solidarietà e la condivisioni di attività formative, assistenziali e di intrattenimento. In considerazione del fatto che presso il Palazzetto dello Sport è già attivo un Laboratorio Educativo Territoriale (LET) sperimentale – che quest’anno ha registrato un grande successo e una forte affluenza – il Comune intende strutturarlo in una sede propria proprio in via Cairoli, a seguito all’aggiudicazione del bando di coprogettazione.